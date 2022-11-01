Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'ndan toplu açılışa ilişkin teşekkür mesajı

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SAKARYA (AA) - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, dün gerçekleştirilen Devlet Bahçeli Fen Lisesi Temel Atma ve 10 Eserin Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.

Babaoğlu, mesajında, Hendek'in dur durak bilmeden hizmet ürettiğini belirtti.

Temeli atılan lisenin eğitim ve bilim yolunda geleceğin altın anahtarı olacağını vurgulayan Babaoğlu, "Çok mutluyuz. Bir an evvel bitirip hizmete almak, ilk ders zilinin çalacağı günü görmek için sabırsızlanıyoruz. Bunun yanında hayata geçirdiğimiz 10 ayrı eserin toplu açılışını yaptık, Hendek'imize hayırlı olsun. Büyük işlere imza atarken bu yolda yanımızda olan tüm Hendek sevdalılarına yürek dolusu sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış ve temel atma törenlerinin devam edeceğini bildiren Babaoğlu, "Cumhur İttifakı olarak durmayacağız, üreteceğiz, geliştireceğiz. Vatandaşımızı memnun edecek, şehrimizi kalkındıracak tüm eserleri hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

Babaoğu, açılışa katılan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve diğer davetlilere teşekkür etti.

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