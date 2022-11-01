Sakarya'da hastanede açılan stantta meme kanserine dikkat çekildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla stant açıldı.

Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) ile sağlık görevlileri, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hastanenin Onkoloji Servisi girişinde etkinlik düzenledi.



Etkinlik kapsamında kurulan stantta ziyaretçiler, Prof. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu, Doç. Dr. Ayşe Demirci ve hemşireler tarafından meme kanseri ve tedavileri konusunda bilgilendirildi.

Stantta ayrıca kanser tedavisi gören hastaların ürettiği el emeği ürün ve takılar da sergilendi.

KANSERDER Başkanı Nihal Akar, sağlık görevlilerine, kendilerini destekleyen İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve hastane yönetimine teşekkür etti.

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