TSKGV Genel Müdürü Piyade'den Söğütlü OSB'ye ziyaret

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SAKARYA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Sadık Piyade, Söğütlü ilçesindeki organize sanayi bölgesine (OSB) ziyarette bulundu.

Piyade, TSKGV İstanbul Bölge Temsilcisi Ferhat Özgen ile vakfın ilçe başkanı Semih Güngör'ün OSB'deki fabrikasını ziyaret etti.

Burada Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, 3. OSB Sanayiciler Derneği Başkanı Muzaffer Güneş'in de katıldığı toplantıda çalışmaları hakkında bilgi veren Piyade, vakfa yaptığı maddi manevi desteklerinden ötürü Güngör'e Türk bayrağı rozeti ve plaket hediye etti.

Piyade daha sonra beraberindeki heyetle Kaymakam Cevat Gün'e ziyarette bulundu.

- "Amacımız milletimizle gönülbağı kurmak"

Piyade, AA muhabirine, vakfın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü arttırmak amacıyla kurulan özel kurum olduğunu belirtti.



Bağışçıları arasında ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, İŞBİR VE ASPİLSAN gibi dünya markalarının bulunduğunu aktaran Piyade, "Bağışçılarımızla kurduğumuz gönül bağı sayesinde maddi ve manevi destek alıyoruz. Amacımız milletimizle gönül bağı kurmak ve kurumumuzu tanıtmak." diye konuştu.



Piyade, Akyazı ilçesinde ise bir ilkokulda savunma sanayi ürünleri müzesini ziyaret ettiklerini aktararak, "Öğretmen ve öğrencilerle çok özel bir gün geçirdik. Bizim gençlerimiz ilkokul çağından bu güzel hasletleri kazanmış. Öğretmenlerini tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.











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