Sakarya Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı

Merkezi atama nedir ve nasıl yapılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında (STB) organ seçimlerinin ilk aşaması olan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri gerçekleştirildi.

STB hizmet binasında sabah saatlerinde başlayan seçimlerde üyeler, 4 sandıkta 8 komiteden 22 meclis üyesini belirlemek için oy kullandı.

Saat 17.00'de oy kullanım işlemlerinin tamamlanmasının ardından zarflar açılarak sayıldı.

5. komite "Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti"nden seçime giren mevcut başkan Adem Sarı'nın da yer aldığı beyaz liste resmi olmayan sonuçlara göre 94, mavi liste ise 107 oy aldı.

STB'de yönetim kurulu başkanı, yardımcıları ve üyeleri cuma günü yapılacak seçimle belirlenecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.