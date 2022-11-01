Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Altın Karınca Ödül Töreni'nde ödüle layık görüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliğince (MMB) düzenlenen 2022 Altın Karınca Ödül Töreni'nde ödüle layık görüldü.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamak için iyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl İstanbul'da 8'incisi düzenlenen törene MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ev sahipliği yaptı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesi "Ulaşım ve Hareketlilik" kategorisinde, "Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor" gibi tarımsal üretim projeleri ise "Yerel Kalkınma" kategorisinde ödül almaya hak kazandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törende ödüle layık görülen ilçe belediyelerine ödüllerini takdim etti.

Yüce, elde edilen ödülleri Sakarya'ya armağan ettiklerini belirterek, "Motivasyonumuz, enerjimiz yüksek. Bu ödüller çalışma heyecanımızı artıyor. Daha çok çalışmaya, Sakarya'ya değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.







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