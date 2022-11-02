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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da ekim ayı asayiş bilançosu

AA

Sakarya'da ekim ayı asayiş bilançosu

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında yapılan operasyonlarda hükümlü firariler yakalandı, ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan uygulamalarda, ruhsatsız 83 tabanca, 28 tüfek, 29 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait değişik çap ve markalarda 548 fişeğe el konuldu.

Çalıntı olduğu tespit edilen 29 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobili bulan ekipler, 10 şahsa fuhuştan, 10 kişiye kumar oynamak ve yer temin etmekten adli ve idari işlem uyguladı, 7 işletmeye 165 bin 662 lira ceza kesti.

Firari hükümlülerin yakalanması konusunda çalışmalar yürüten ekipler, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 78 kişi, 5-10 yıl arası ceza almış 12 şahıs, 10-20 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 7 hükümlü ile 20 yıl üstü cezası bulunan bir kişi olmak üzere toplam 98 şüpheliyi yakaladı.

Kent genelindeki hırsızlık olaylarına ilişkin dosyaları da incelemeye alan ekipler, 57 faili meçhul olayı aydınlatıp 41 şüpheliyi yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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