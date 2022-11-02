SEDAŞ kürek takımı "Dragon Bot" yarışlarında ikinci oldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) kürek takımı, Sapanca ilçesinde düzenlenen Dragon Bot yarışlarında ikincilik elde etti.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği (PİKDER) öncülüğünde ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sapanca'da yapıldı.

15 takımdan 150 sporcunun mücadele ettiği yarışmaya (SEDAŞ), iki takım halinde yedekler dahil 25 kişiyle katılım sağlandı.

Müsabakalar sonunda SEDAŞ kürek takımı ikinci oldu. Türkiye Kürek Federasyonu antrenörü Cengizhan Sungurlu, törenle takıma ödülünü verdi.

SEDAŞ çalışanları, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayıp ödülle taçlandırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.



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