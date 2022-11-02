Sakarya Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan örnek fırında inceleme

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SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, meslek lisesi bünyesinde kurulan örnek fırında incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan tesiste, taşımalı eğitim kapsamındaki 8 bin 500 öğrencinin günlük öğle yemeği ihtiyacı karşılanıyor.

Aynı zamanda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi için 1500 kişilik yemek çıkarılan üretim merkezinde, 16-20 bin roll ekmek (küçük somun ekmek) üretimiyle taşımalı eğitim öğrencilerinin ekmek ihtiyacının da karşılanması hedefleniyor.

Merkezde incelemelerde bulunan Savaşçı, lisedeki öğretmen, öğrenci ve usta eğiticilerin emeğinin büyük olduğunu belirterek, "Alın teriniz, ülkemizin refah ve güzel yarınları adına atılan en sağlam kanıttır." ifadesini kullandı.



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