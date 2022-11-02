Sakaryaspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Oğuz Kocabal ile Kabongo Kasongo yer almadı.

Manisa FK ile Sakaryaspor, 5 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor, ligde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

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