Sakarya Büyükşehir Belediyesinden açıklama

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) su tarifelerindeki güncelleme kararıyla ilgili açıklamalara cevap verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, SASKi Genel Kurul Toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonucunda su tarifelerindeki güncellemeyle ilgili bazı sosyal medya hesapları üzerinden iddialarda bulunulduğu kaydedildi.

Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda su birim fiyatlarının, su temin ve ulaştırma maliyetlerine göre Genel Kurul tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Su fiyatlarındaki güncelleme hukuk kurallarına uygun bir şekilde yapılmıştır. Mecburi olarak yapılan bu güncelleme kamu kuruluşunun zararını önlemek ve yatırımların aksamamasını sağlamak için minimum düzeyde olacak şekilde vatandaşlarımıza yansıtılmıştır.

Araştırılarak yapıldığı iddia edilen fakat araştırmadan ve konunun muhatabı ilgili kişilere sorulmadan yapılan talihsiz açıklamada iddia edildiği üzere Sayıştayın görüşünün alınmaması söz konusu bile olamaz. 2560 Sayılı Kanun ile tarifelerin nasıl oluşturulacağı açıkça belirlenmiş olup bu yetki su ve kanalizasyon idarelerinin Genel Kurullarına verilmiş, su tarifelerinin Sayıştay Başkanlığınca onaylanacağına ilişkin bir hüküm düzenlenmemiştir. Tarife belirleme esaslarını da kapsayan ve 2560 Sayılı Kanuna göre çıkarılan hali hazırda yürürlükte olan Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Sayıştay Başkanlığından görüş alınarak yürürlüğe girmiştir hatta vatandaşların güncellemelerden olabildiğince az şekilde etkilenmesi için büyük bir kısmının sübvanse edildiği tarife değişikliğinden dolayı kurumumuz büyük bir sorumluluk üstlenmiştir."

Kentin su ihtiyacı karşılanırken altyapı çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, kesintisiz içme suyunun şehrin en uç noktalarına kadar ulaştırıldığına işaret edilen açıklamada, "Oluşan maliyetin küçük bir kısmının karşılanması için ise bakım bedeli, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 87 ve 88. maddelerine istinaden Sayıştay Başkanlığı görüşü alınarak yürürlükte olan Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin 24. maddesine göre su sarfiyatı olan abonelerden fatura başına alınmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iddia edilen rakamların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Alınan KDV'nin kurumumuzla herhangi bir alakası yoktur. Kanun uyarınca tahakkuk edilen Bakım Bedeli KDV tahakkuku, 1 Ocak ila 1 Kasım tarihleri arasında aylık 461 milyon 464 bin 34 lira olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda alınan KDV tahsilatları ay sonunda ilgili vergi dairesine yatırılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, SASKİ'nin tüm iş ve işlemlerinin şeffaf ve hukuka uygun gerçekleştirildiği ve yargı yolunun açık olduğu vurgulandı.

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