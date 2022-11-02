AK Parti Akyazı İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - AK Parti Akyazı İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Bir otelde dün yapılan toplantıda konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 2023 seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği rotadan, ortaya koyduğu hedeflerden ve dava anlayışından şaşmadan, azim, gayret ve kararlılıkla çalışacaklarını anlatan Soykan, "Ülkemize, milletimize ve ilçemize olan sevdamızı anlatacağız. Her zaman belirttiğimiz gibi gündemimiz kazanmak değil, hangi rekor oyla kazanacağımızdır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğüyle milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. Akyazı, liderinin arkasında Türkiye Yüzyılı'na hazır." dedi.



AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda yürümeye devam ettiklerini dile getirdi.



Bu hedefi hazmedemeyen ittifaklarla 2023 seçimlerinde karşı karşıya olduklarını aktaran Tever, şunları söyledi:



"Amaçları Türkiye'nin ekonomisi de değil, vatandaşlarımız da değil, tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyüyen ve gelişen Türkiye'nin, mazlumların umudu olan Türkiye'nin önünü kesmek. Teşkilatlar olarak bu seçimlerde varımızı yoğumuzu sahaya koyarak tek amaç doğrultusunda çalışacağız. Tek amacımız, '2023 seçimlerinde nasıl rekor oy alırız?' olacaktır. 2023'te rekor oyla hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de Meclis seçimlerini Allah'ın izniyle göğüsleyeceğimize sonuna kadar inanıyorum. İnşallah en güçlü desteği de şehrimizden vereceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."



- "Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"



AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ise belediye, meclis üyeleri ve parti üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını, bunun meyvesini her dönem seçim sonuçlarıyla aldıklarını söyledi.



Seçimlere az zaman kaldığını dile getiren Ekrem, "Akyazı Teşkilatı olarak zaten yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Cumartesi günü de meclis üyelerimiz, ana kadememiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla eş zamanlı olarak ev ziyaretleri gerçekleştireceğiz. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza Akyazı'dan en büyük desteği vermek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erkut Aşoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mükerrem Koç, Semih Gülşan ve Yusuf Çelik, Akyazı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak, belediye meclis üyeleri ve üç kademe yönetim kurulu üyeleri katıldı.



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