Geyve'de Kızılay Haftası kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde Kızılay Haftası, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Geyve Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerden Yağmur Cengi'nin Türk Kızılay tarihçesini okumasıyla devam eden etkinlikte, "Kızılay Oratoryosu" seslendirildi.

Türk Kızılayın faaliyetleriyle ilgili sunumun yapıldığı programda, şiir yarışmasına giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, Türk Kızılay Geyve Şube Başkanı Mehmet Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Kütük, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Baran, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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