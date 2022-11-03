GÜNCELLEME - Sakarya'da motosikletin çarptığı kadın ile sürücü öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın ile sürücü yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Büyükdere mevkisinde Şinasi Görüm idaresindeki yabancı plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın ve sürücü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Görüm de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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