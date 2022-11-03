Akyazılı lise öğrencileri Anadolu Üniversitesini ziyaret etti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki lise öğrencileri, Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesine akademik gezi düzenledi.

Akyazı Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen ziyaretle öğrencilerin meslek ve bölümler hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak bölüm seçimlerine yardımcı olmanın, kariyerlerini planlamada yeni fikirler vermenin ve motivasyonlarını artırmanın amaçlandığı bildirildi.

84 öğrencinin katılımıyla yapılan gezide, Anadolu Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğrencilere hem üniversite yaşamı hem de fakülteler ve bölümler hakkında bilgi verdi.

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