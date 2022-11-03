Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Diyanete bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Sakarya genelindeki il ve ilçe müftülükleri, eğitim merkezleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve Kur'an Kursları'nda yapılan tatbikatta personel, siren çalmasıyla çalışma alanlarında "çök-kapan-tutun" tekniğini uyguladı.

İkinci sirenle binaları tahliye eden çalışanlar, acil toplanma alanlarında bir araya geldi.

Tatbikata katılan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hüseyin Kaşkaş, geçen yılın "afet eğitim yılı" ilan edilmesiyle Türkiye'de yaklaşık 51 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini anımsattı.

Bu yılın da tatbikat yılı ilan edildiğine işaret eden Kaşkaş, yıl boyunca çeşitli tatbikatların yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Kaşkaş, "Bu tatbikatların amacı, olası depremde doğru davranış şeklini yapabilmek. Onun için bu tatbikatları ne kadar sık yaparsak, deprem anında da bunları yapma imkanımız o kadar kolaylaşır." dedi.

İl Müftüsü Hasan Başiş de tatbikatların önemli olduğunu ifade ederek, İslam'ın önce tedbiri tavsiye ettiğini dile getirdi.

- Bolu

Bolu Sandallar Uluslararası Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda düzenlenen tatbikata, Vali Erkan Kılıç, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflarda sıralara oturan Vali Kılıç, protokol üyeleri ve öğrenciler, sirenin çalmasıyla "çök-kapan-tutun" tekniğini uyguladı. Daha sonra bina tahliye edilerek güvenli alanda toplanıldı.

Vali Kılıç, deprem bölgesinde olduklarından hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Eğitimlerimizi zamanında yapmamız gerekiyor. Bu çalışmaları da bunun için yapıyoruz. 9 Kasım'da da yükseköğretime bağlı öğrenci yurtlarında benzer tatbikat yapılacak." dedi.

- Düzce

Düzce'de Hafız Hasan Şen Kur'an Kursu'nda düzenlenen tatbikatta, belirlenen saatte sirenler çaldı.

Öğrenciler, eğitim gördükleri sınıflarda rahle ve sıraların altına çökerek bir süre bekledi, daha sonra elleri başlarının üzerinde binadan çıktı.

AFAD, UMKE, Türk Kızılay, Düzce Belediyesi İtfaiyesi ve gönüllü kurtarma dernekleri, öğrencilere olası deprem ve yangında yapılacaklar konusunda eğitim verdi.

Etkinliğe katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, öğrencilere afet konusunda yapılması gerekenleri anlattı.

- Karabük

İl Müftülüğüne bağlı Haliliye Kur'an Kursu'nda düzenlenen tatbikatta, öğrenciler sirenler çalmasıyla sıraların altına çökerek "çök-kapan-tutun" tekniğini uyguladı.

İkinci sirenle birlikte binaları tahliye eden öğrenciler, acil toplanma alanlarında bir araya geldi.

Tatbikata katılan Vali Fuat Gürel, deprem anında panik olunmaması gerektiğini belirterek, "'Çök-kapan-tutun' tekniğini uygulamak önemli. Panikle pencere önlerine ya da merdiven boşluklarına koşmazsak, ölümler bu kadar artmaz. Merdiven boşluklarından kaynaklı ölümlerin çok fazla olduğunu gördük. Çocuklarımıza afetlerle mücadele etme yöntemlerini öğretebilirsek kayıplarımız az olur." diye konuştu.

- Zonguldak

Zonguldak İl Müftülüğünde gerçekleştirilen tatbikatta, sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri hazır bulundu.

Ekipler, müftülük çalışanlarını ve Kur'an Kursları'nda eğitim gören çocukları güvenli şekilde binadan tahliye etti.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, gazetecilere, tatbikata ilişkin bilgi verdi.

Tatbikatı, Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri de izledi.

- Kocaeli

İzmit İlçe Müftülüğüne bağlı Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda gerçekleşen tatbikata, Vali Seddar Yavuz, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Müftüsü Sinan Cihan da katıldı.

Öğrenciler, ekiplerin kontrolünde sınıflardan güvenle tahliye edilerek acil toplanma noktasına getirildi.

Vali Seddar Yavuz, tatbikata ilişkin şunları söyledi:

"Tatbikatın amacı, deprem meydana geldiğinde hemen çökmeyi, kapanmayı, tutunmayı ve deprem geçtikten sonra da süratle tahliye etmeyi, tahliye ettikten sonra toplu yaşam alanlarında özellikle kurs, okul gibi alanlarda sayım gerçekleştirilmesi ve enkaz altında herhangi biri var mı yok mu tespitlerinin sağlıklı yapılması, arama kurtarma faaliyetlerinin de iyi şekilde yapılmasını sağlamaktır. Tatbikatlarımıza bu yıl içerisinde devam edeceğiz."

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