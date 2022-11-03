Vali Kaldırım, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Al'ı ziyaret etti

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'a ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Al'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Kaldırım, üniversite faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Üniversitenin elde ettiği akreditasyon başarıları, araştırma üniversitesi olma sürecinde yürütülen çalışmalar ve AR-GE çalışmalarının konuşulduğu görüşmede Rektör Al, ziyaretten duyduğu memnuniyeti Kaldırım'a iletti.

- DÜ Rektörü Sözbir'den ziyaret

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Al'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Al, üniversitenin AR-GE çalışmaları hakkında Sözbir'e bilgi verdi.

Üniversiteler arası iş birliği yapılabilecek konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşme, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

- SAÜ'de Adalet Bilinci konferansı düzenlendi

SAÜ Hukuk Fakültesi tarafından "Adalet Bilinci" konferansı düzenlendi.

Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa, Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil konuşmacı olarak katıldı.

Milli şuurun önemine değinen Akçil, milli ve manevi değerlerin aktarıldığı eserleri okumanın gerekli olduğunu kaydetti.

Adalet bilincine sahip bireyler yetiştirmenin bir vazife olduğunu vurgulayan Akçil, "Değerlerimizi bugünlere taşıyan Kutadgu Bilig gibi alimlerin eserleri okunmalı. Bu kitapları tıpkı bir ders kitabı gibi alıp okumak muhakeme gücünü artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Akçil, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.

Konferansa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay, Sakarya Bölge Adliye Başkanı Nuri Koçer, Sakarya 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Atkan, Sakarya 2. İdare Mahkemesi Başkanı Eren Cenan, Sakarya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, hakimler, savcılar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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