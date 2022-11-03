Akyazı'da fabrika işçileri organ bağışı konusunda bilgilendirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla fabrikada etkinlik düzenlendi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, işçiler organ bağışı konusunda bilgilendirildi.

Organ bağışının önemine işaret eden İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel, işçilerin sorularını yanıtladı.

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