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Sakarya'da zimmetine para geçirmekle suçlanan adliye yazı işleri müdürü tutuklandı

AA

Sakarya'da zimmetine para geçirmekle suçlanan adliye yazı işleri müdürü tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da dava konusu menkul ve gayrimenkullerin satışından zimmetine para geçirdiği iddia edilen adliye yazı işleri müdürü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki denetim sırasında, yazı işleri müdürü D.Z.A'nın mahkeme kararlarına istinaden dava konusu menkul ve gayrimenkullerin satışından zimmetine para geçirdiği tespit edildi.

Soruşturma başlatan Başsavcılık, satış memurluğu biriminde görev yapan D.Z.A. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan D.Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

D.Z.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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