Melen Çayı çevresindeki ağaçlar hazan renkleriyle Sakarya'ya güzellik kattı

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SAKARYA (AA) - Sakarya ve Düzce arasında kıvrılan Melen Çayı çevresindeki yaprakları sararan ağaçlar, hazan mevsiminin hüzünlü güzelliğini yansıtıyor.



Düzce'den doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı, çevresindeki ağaçlarla bölge sakinlerine her mevsim farklı manzaralar sunuyor.

Sonbaharın gelmesiyle çay çevresinde yükselen ağaçlar da yeşil, sarı ve kahverengi renkler hakim olmaya başladı.

Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, nehirle bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Ortaya çıkan güz manzarası, havadan görüntülendi.

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