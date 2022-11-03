Kaynarca'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde 36 kilometrelik yolu asfaltlayacaklarını bildirdi.

Kaynarca'daki proje tanıtım programında konuşan Yüce, Kalburcu, Eğrioğlu, Akbaşlı, Müezzinler ve Okçular mahallelerinde grup yollarının yenileneceğini ve 36 kilometrelik güzergahı 52 bin ton asfaltla buluşturacaklarını belirtti.

Asfaltlanmamış yol kalmayacağını vurgulayan Yüce, bu çalışmayla iki ilçede trafik yükünün rahatlayacağını ve grup yollarının çehresinin değişeceğini söyledi.

Yüce, özellikle Kaynarca'da son dönemde alt ve üstyapı anlamında tarihi işlere imza attıklarını anlattı.

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli de yapılan ve yeni başlayacak projeler için Yüce ve ekibine teşekkür etti.

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