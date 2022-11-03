Sakarya'nın geleceğine yön verecek projelerin ödülleri sahiplerini buldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması" kapsamında başarılı bulunan projelerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Sakarya Dijital Yönetişim Merkezince "Üret, Karar Ver, Uygula" sloganıyla organize edilen projenin "Sakarya Şehircilik Ödülleri 2022 Ödül Töreni" Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Veysel Çıplak, jüri değerlendirmesinden geçen 89 projenin halk oylamasına sunulmasının yanı sıra atölye uygulamalarının yapıldığını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de milletleri aydınlatacak nesillerin yetiştirilmesinde ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Böylesine verimli ve kıymetli projeyi 2023'te de gerçekleştireceklerini bildiren Yüce, "Gelecek yıl proje ödülümüzü 'Serbest Fikirler' ve 'Girişimcilik' olmak üzere iki temada gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin girişimcilik yolunda fikirlerini beraberce geliştirecek, sektörle buluşturacak ve açık ofis desteği vereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada, "Ulaşım ve Kent İçi Hareketlilik" kategorisinde "Sakarya Okuyor Dijital Modülü" projesiyle "Sakarya Şehircilik Ödülü"nü kazanan Merve Yıldırım'a ödülü ve 15 bin liralık sembolik çekini Başkan Yüce takdim etti.

Finale kalan diğer 9 projenin sahibine 3'er bin lira teşvik ödülü verildi.



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