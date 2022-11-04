Söğütlü Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten başkanlığında meclis toplantı salonunda toplanan üyeler, gündem maddelerini ele aldı.

Özten, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken, Sakarya Büyükşehir Belediyesince ilçe merkezinde başlatılan altyapı ve kaldırım çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Yeni kurulan organize sanayi bölgesinde belediyeyi temsilen Başkan Yardımcısı Adem Fidan müteşebbis heyetine seçildi.





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