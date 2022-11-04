Sakarya, Türkiye Yazarlar Birliği 14. Şubeler Buluşması'na ev sahipliği yapıyor

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SAKARYA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 14. Şubeler Buluşması Sakarya'da başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde "Türkiye'nin Yazarları Sakarya'da" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılış programı Serdivan ilçesindeki bir otelde yapıldı.

TYB Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna, çeşitli illerden gelen şube başkanları ile yazar ve şairlere teşekkür etti.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye'de kültür faaliyetlerinin sürekliliğini koruma noktasında eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

Arıcan, TYB'nin faaliyetlerini istikrarla sürdürerek gelenek oluşturma özelliğine dikkati çekerek, 1978 yılında kurulduktan sonra bu günlere çok büyük özveriyle gelindiğini anlattı.

- "Türkiye Yüzyılı ülkemiz için edebiyat, fikir ve sanat yüzyılı olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, ülke için edebiyat, fikir ve sanat yüzyılı olacağını dile getiren Arıcan, "Bunun sadece Türk devletleriyle ilişkili olmayacağına, kültür ve gönül coğrafyamızla birlikte yapılacağına, dünya kültür, edebiyat ve fikir hayatına inşallah ülkemizden çok büyük katkılar sunulacak bir yüzyıl olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Arıcan, bundan sonra edebiyat, sanat ve fikirle iç içe bir yüzyılın yaşanacağını ifade etti.

İl genelinde 3 gün sürecek etkinlik kapsamında 23 şair ve yazar, üniversite ve lise öğrencileriyle buluşacak.

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