Sakarya Üniversitesinde "Türk Savunma Sanayi Zirvesi" düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturan "Türk Savunma Sanayi Zirvesi" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Fikir ile Gelecek (FİG) Öğrenci Topluluğunca Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe sektör temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren FİG Öğrenci Topluluğu Başkanı Şükrü Sarı, hızla büyüyerek gençlerin ilgisini çeken Türk savunma sanayisinin önde gelen markalarının yöneticilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

ASELSAN Tedarik Lideri Esra Aytepe ise firma olarak üniversite sanayi iş birliğine verdikleri değerin sadece teknolojik anlamda değil, akademik eksende de kendini gösterdiğini kaydetti.

Aytepe, kalite, maliyet, yalın üretim, tüketim yerlerine yakınlık ve alternatif taşıma modelleri sunabilen ülke ve bölgelerin üretim açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, son 5 yılda 641 adet ürünü millileştirdiklerini bildirdi.

STM Siber Güvenlik ve Büyük Veri Proje yöneticisi Fikri Arda Canpolat da siber saldırılar, siber güvenlik, siber savaş ve siber istihbarat hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Turkish Aerospace Uçak Sistemleri Başmühendisi Nihat Serkan Akçay, havacılık platformlarını baz alarak ürünü nasıl geliştirdiklerini ve hangi disiplinden insanlarla çalıştıklarını anlattı.

Turkish Aerospace Görev ve Silah Sistemleri Başmühendisi Soner Uyar ise havada kullanılan elektronik ekipmanlardan bahsederek, mühendislik fakültesi öğrencilerinin sektöre yönelik sorularını cevapladı.

HAVELSAN Kara Platform Teknolojileri Takım Lideri Serhat Sertakan, firmanın vizyon çalışmalarını aktardı.



Sinevizyon gösterimleri eşliğinde robotik alanda HAVELSAN'ın yaptığı projeler öğrencilere tanıtıldı.



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