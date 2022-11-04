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Bakan Soylu, Sakarya'da Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına katıldı:

AA

Bakan Soylu, Sakarya'da Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına katıldı:

SAKARYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Filistin'den Yemen'e kadar dünyanın hiçbir yerini yalnız bırakmayan büyük bir milletin evlatlarıyız. Son 4 yılda dünyada en çok insani yardım yapan ülkeyiz. Biz Amerika'dan zengin değiliz, biz Almanya'dan da zengin değiliz ama infakı, hayrı, mazluma el uzatmayı bilen büyük bir milletiz." dedi.

Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun, merhum eşi Zümrüt Müftüoğlu adına Adapazarı ilçesinde yaptırdığı Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına katılan Soylu, hayırlı işlerin, hayırlı günlerde gerçekleştiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir'deki depreme değinen Bakan Soylu, gece kentteki genel durumla ilgili bilgi almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiğini kaydetti.

"Kendileri, giderseniz iyi olur.' dedi." ifadesini kullanan Soylu, devletin orada bulunmasının önemli olduğunu, AFAD ve ilgili kurumların yetkilileri ve milletvekilleriyle bir saat içinde kente intikal ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin eskiden yaşadığı deprem tecrübelerine ve devletin deprem bölgelerine günler sonra gittiğine değinen Soylu, "Türkiye, bu tecrübeleri ve bu acıları yaşadıktan sonra 21. yüzyılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Allah'a hamdolsun Simav ve Van depremleri dahil olmak üzere 'Nerede bu devlet?' lafını söylettirmedi. Allah devletten ve milletten razı olsun." dedi.

Soylu, Türkiye'nin temmuzda sel felaketi yaşanan İran'a da yardım elini uzattığını anımsatarak, "Yalova depremini hatırlıyoruz, Sakarya depremini hatırlıyoruz yani orada nasıl bir tabloyla karşılaştığımızı hatırlıyoruz. Türkiye, o tecrübelerini biriktirdi, biriktirdi şimdi başka noktaya getirdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla iki ay önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile selle mücadele eden Pakistan'a gittiklerini hatırlatan Soylu, orada yaptıkları çalışmaları ve şahit oldukları olayları anlattı.

Pakistan'da hiçbir ülkenin bayrağını görmediklerini dile getiren Soylu, "BM'nin kötü 1-2 çadırı dışında, orada sallanan bir tek bayrak vardı. Ay yıldızlı bayrak ve Türk bayrağı." dedi.

Soylu, yapılan yardımların önemine işaret ederek, "Şu ana kadar havadan, karadan, tren yoluyla, deniz yoluyla Pakistan'a binlerce ton malzeme, 500 bin gıda malzemesi, 100 bin çadır... Malatya ve Elazığ'ı şöyle söyleyebilirim; biz orada 35 bin çadır verdik yani ölçeği söylemek açısından ifade etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımız, oradaki bütün arama kurtarma çalışmalarını, her biriyle onur duyduğumuz sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, büyük bir başarıyla gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.

- "Bu eserler önemli ve büyük eserlerdir"

Bakan Soylu, Türkiye'nin yardım ettiği diğer ülkelerden örnekler vererek, dünyanın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'ın yoksulluklarının giderilmesi için destek olduklarını anlattı.

Lübnanlıların Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Soylu, "Orada bizi şöyle tarif ediyorlar: 'Denizin ardındaki iyilikler ülkesi, denizin ardındaki iyilikler milleti, denizin ardındaki iyilikler lideri.' Bunlar kolay elde edilecek tarif değildir." dedi.

Soylu, Türkiye'den Afganistan'a giden iyilik trenlerine değinerek, şöyle devam etti:

"Filistin'den Yemen'e kadar dünyanın hiçbir yerini yalnız bırakmayan büyük bir milletin evlatlarıyız. Son 4 yılda dünyada en çok insani yardım yapan ülkeyiz. Biz Amerika'dan zengin değiliz, biz Almanya'dan da zengin değiliz ama infakı, hayrı, mazluma el uzatmayı bilen büyük bir milletiz. Bu, bize ecdadımızın mirası. Bu, bize bırakılan büyük bir emanettir. İşte burada da tam da her gün hayır duası alınacak, güzel bir eserin önündeyiz. Zümrüt annemizi tanımak nasip oldu. Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bu eserler önemli ve büyük eserlerdir."

Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu da insanların fani, bıraktıkları eserlerin ise baki olduğunu vurgulayarak, "İnsanoğlunun bu fani dünyada eline geçirdiği imkanları sadece kendi nefsi için değil, fırsat buldukça başkalarına da bu hizmetleri sunmakla mükellef olduğu inancı içerisinde biriyim. Bir eser meydana gelmiştir. Bunun sahibi biz değiliz, Cenabıhak lütfetti, biz vasıta olduk. Bu eser hepinizin gayretiyle bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de selamlama konuşması yaptı.

İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edilmesinin ardından sağlık merkezinin açılış kurdelesi kesildi, Bakan Soylu ve beraberindekiler merkezi gezdi.

Açılışa CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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