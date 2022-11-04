Boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı iş yerinde 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, boşanma aşamasında olduğu eşinin çalıştığı iş yerinin sahibini ve çalışanı silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Eşinin çalıştığı şarküteriye gelen İ.K. (40) ile dükkan sahiplerinden F.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İ.K'nin silahla ateş açtığı F.Ç. ve iş yeri çalışanı M.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan F.Ç. ve M.Ç, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan İ.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.