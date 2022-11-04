Kızılaydan minik öğrencilere ziyaret

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SAKARYA (AA) - Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Kaynarca Şubesi yetkilileri, Kaynarca Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaynarca Anaokulu'nda düzenlenen programda, minik öğrenciler Türk Kızılayın görevleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Program sonunda Kızılay temsilcileri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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