Hendek'te trafik kazasında bir kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Adapazarı-Düzce D-100 kara yolu Adapazarı istikametinde S.Ç. idaresindeki 07 AAK 081 plakalı otomobil, kavşakta plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.Ç. ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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