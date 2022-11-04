Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobil, kamyon ve iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Şerefiye Mahallesi'nde Bilecik istikametinde Yıldıray Y. (40) idaresindeki 41 BB 141 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Fatih D'nin (46) kullandığı 54 ADN 009 plakalı kamyon, Enver I. (31) yönetimindeki 67 TS 256 plakalı tır ve Ali T. (53) idaresindeki 45 LE 927 plakalı tırın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Enver I. ambulansla Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Enver I'nın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı.

Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.



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