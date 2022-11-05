Kaynarca'da mısır hasadı yapan çiftçi aracında ölü bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarlada çalışan çiftçi, hasat yaptığı araçta ölü bulundu.

Kızılcaali Mahallesi'nde mısır hasadı yapan Güner Yaşar'ın (50) kullandığı biçerdöverin arazinin yanındaki dereye girdiğini fark eden tarla sahipleri, çiftçiyi direksiyon başında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenazesi Ferizli Devlet Hastanesi morguna götürülen Yaşar'ın ölüm nedeninin, kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.



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