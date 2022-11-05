Hendek'te mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde mısır tarlasında bir erkek cesedi bulundu.

Puna Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Ekinci, mısır tarlasında hasat yaptığı sırada çürümek üzere olan 30'lu yaşlarda bir erkek cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesedin, savcılık incelemesi sonrası kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi merkezine gönderildiği öğrenildi.



Öte yandah cesedin, İbrahim Ekinci'nin bir süredir kayıp olan oğluna ait olabileceği değerlendiriliyor.



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