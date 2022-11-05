Karasu'da çıkan yangında saman deposunda hasar oluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir saman deposu, fındık bahçesinde temizlik amaçlı yakılan dallardan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle hasar gördü.

Aziziye Mahallesi Değirmendere mevkisinde bir fındık bahçesinde temizlik amacıyla yakılan fındık dallarından sıçrayan kıvılcımlar, saman dolu depoya sıçradı.

Depodan çıkan dumanı fark eden bahçe sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğü Karasu Amirliği ve Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın, saman deposunda hasara neden oldu.

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