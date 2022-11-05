Serdivan'da düzenlenen Boşnak Dili Eğitimi Kursu sona erdi

SAKARYA (AA) - Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Boşnak Dili Eğitimi Kursu sona erdi.
Dernek binasında düzenlenen belge dağıtım töreninde, 29 kursiyer başarı belgesini aldı.
Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İrfan Kardeş, derneğin dil kursu açmasının anlamlı olduğunu belirtti.
Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sevinç de derneğin kendileriyle sürekli irtibat halinde olduğunu ifade ederek, "Burada verdiğimiz belgeler her kurum ve kuruluşlarda resmi olarak geçerli olacak." dedi.
Dernek Başkanı Rafet Yatçı ise kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi.