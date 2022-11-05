Genç Yeşilay gönüllüleri, minik öğrencileri eğlendirdi

SAKARYA (AA) - Yeşilay Akyazı Temsilciliği öncülüğünde, Genç Yeşilay gönüllüleri Nevruz Banoğlu İlkokulu öğrencilerini oyunlarla eğlendirerek bilgilendirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Yeşilay Topluluğunun Akyazı Genç Yeşilay gönüllüleri, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında etkinlik düzenledi.

Öğrenciler nezdinde Yeşilayın tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak, Yeşilayın mesajlarını ve gönüllülüğünü yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan projeyle ilkokul ve ortaokul Yeşilay kulüplerinin kurulması, aktif hale getirilmesi hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı ve tütün bağımlılığı hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Yeşilay İlçe Temsilcisi Kamil Bostan, gazetecilere, ilçede ve tüm dünyada sağlıklı nesil ve sağlıklı gelecek için herkesin sorumluluk bilinciyle üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda SUBÜ Genç Yeşilay Topluluk öğrencilerimizden Akyazı İlçe Temsilciliğimize bağlı gönüllü Genç Yeşilaycıların çabaları takdire şayan. Onlar, bağımsız gençliğin en iyi örneği olarak küçük yaş gruplarına doğru bir rol model oluşturuyor. Gençlerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Akyazılı gençlerimizi mücadelemize davet ediyorum." diye konuştu.

Etkinlik sonunda Yeşilay Temsilcisi Bostan, okul müdürü Soner Arabacı ve sınıf öğretmeni Yusuf Kopya'ya teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

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