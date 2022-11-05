Karasu'daki meslek lisesi öğrencileri yılda 250 ton kimyasal üretim hedefliyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kimya atölyesinde yılda 250 ton üretim hedefliyor.

Salgın döneminde meslek lisesi bünyesinde kurulan kimya atölyesinde öğrenciler, 130 ton üretim gerçekleştirildi.

Bu rakamı 2023 yılında 250 tona çıkarmayı hedefleyen öğrenciler, üretimden ayrılan ödenekle gelir de elde ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Karasu Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin salgın ve sonrası mesleki eğitime büyük katkı sağladığını belirterek, "Atölyemizde günlük 8 ile 10 ton arası üretim kapasitesine sahibiz. Genişleyen ürün yelpazemizle Sakarya içerisindeki tüm kurum ve okullara hizmet verebilecek boyuta geldik. İstediğimiz herhangi bir kimyasal ürünü bir hafta içerisinde üretebilecek durumdayız." dedi.

Okul müdürü Nilüfer Yeke de döner sermaye çalışmalarına salgın döneminde dezenfektan üretimiyle başladıklarını ifade ederek, "100 ton yüzey temizleyici, 20 ton el dezenfektanı, 15 ton çamaşır suyu ve 2 ton kolonya üretimi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Üretim hakkında bilgi veren okulun kimya teknolojisi şefi Sinan Demirel ise salgının başından beri el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve sıvı sabun başta olmak üzere 5 çeşit ürün ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerin hem ülke ekonomisine hem de aile bütçelerine katkıda bulunduğunu vurgulayan Demirel, "Bugüne kadar 130 ton üretim yaptık. Hedefimiz bu oranı iki katına çıkarmak. Senelik olarak da 500 tona yakın üretim kapasitesine sahibiz." açıklamasında bulundu.

Öğrencil Miray Turhan, "Burada çalışmaktan hepimiz çok mutluyuz. Hem mesleki eğitimimiz iyi gidiyor hem de el becerimiz artıyor." dedi.

Öğrenci Şevval Kaba da "Atölyede mesleki beceri elde ediyoruz. Mezun olduktan sonra iş imkanımız oluyor." diye konuştu.

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