Yazarlar, Kaynarca'da bir araya geldi

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SAKARYA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 17 ilden Sakarya'ya gelen yazarlar, Kaynarca'daki tarihi Şeyh Müslihiddin Camisi'nde buluştu.

TYB 14. Şubeler Buluşması kapsamında tarihi camide etkinlik düzenlendi.

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'nin de katıldığı etkinlik sonrası tarihi caminin bahçesinde yazarlara Kaynarca Belediyesi tarafından yöresel üre tatlısı ikram edildi.

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