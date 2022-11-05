Kurum ve Kuruluşların temsilcilerinden SATSO Başkanı Altuğ'a ziyaret

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan'ı, makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Mustafa İsen, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri Altuğ ve Ercan'a, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Altuğ, yaptığı açıklamada, SATSO olarak her anlamda üretimi artırmak için gayret ettiklerini belirtti.

Sakarya iş dünyası olarak şehrin bugününü ve geleceğini her şeyden ve herkesten daha fazla düşünmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Bu memlekete yapılan her yatırım bizleri, yani hepimizi ilgilendiriyor, o yüzden şehrimizin geleceğine olumlu katkı sunacak yatırımların yanındayız. Çevreye, tarım arazilerimize zarar verecek hiçbir üretimi desteklemeyiz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Ercan da "Odamız 105 yıllık tarihi ve 15 bini aşkın üyesiyle etkinliği her geçen gün artan, kurumsal yapısını güçlendiren, çalışmalarına güvenilen bir kurumdur. Bir asrı deviren bu kuruluşun tarihi önemiyle birlikte günümüz sorunlarının çözümüne yönelik gayretlerimize devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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