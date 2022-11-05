Sakarya Vakfıkebirliler Derneği kuruldu

SAKARYA (AA) - Sakarya Vakfıkebirliler Derneği 35 kişilik yönetim kadrosu ile Yasin Kobal başkanlığında çalışmalarına başladı.

4 bin 234 üyesi bulunan derneğin ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Yasin Kobal, yaptığı açıklamada, Sakarya genelinde ve ilçelerinde yaşayan Vakfıkebirlilerin bir araya gelerek birlik, beraberliğin artması, örf, adet ve geleneklerin gelecek nesillere taşınması için dernekleşmeye gittiğini söyledi.



Toplumsal konularda vatanına, devletine, bayrağına bağlı barış ve huzur içinde tüm milletleri kapsayan, hoşgörü ve yardımlaşma geleneğini yayarak daha huzurlu toplum için bir payda altında bir olarak hizmet vermeyi hedefleyen bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarına başladıklarını aktaran Kobal, "Lazı, Çerkezi, Abhazası, Kürdü, Gürcüsü ile bu vatanda hepimiz bir bütünüz. 72 millet bir devlet çatısı altında kardeşliğimizi pekiştirerek, akrabalık bağlarını ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmeliyiz. Maneviyat bağları güçlü bir topluma hizmet amaçlı kurduğumuz bu sivil toplum örgütünün önce ilimize, daha sonra ülkemize hayırlı olmasını yüce Rabbimden dilerim." diye konuştu.

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