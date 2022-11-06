Kızılay Haftası Sakarya'da etkinliklerle kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi, kent merkezinde kurduğu Kızılay Sokağı'nda öğrenci ve vatandaşları ağırladı.

Kızılay araç ve ekipmanlarının tanıtıldığı etkinlikte, çocuklar müzik eşliğinde oyun oynadı, mobil aşevinde lokma tatlısı ikram edildi.

Etkinlikler kapsamında Türk Kızılay ekipleri, okulları gezerek çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Genç Kızılay Sakarya Başkanı Ceren Yağız, gazetecilere, 2 bin kişilik gönüllüyle her zaman daha iyi işler başarabilmek için çabaladıklarını kaydetti.

Gönüllülerle ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını, afet yaşanan bölgelere gittiklerini belirten Yağız, "Kızılay ailesi olarak dünden daha güçlüyüz, bunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Kızılay Haftası'nda da bunu meydanlarda vatandaşlarımıza gösteriyoruz." dedi.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç da Vali Çetin Oktay Kaldırım ve destek veren herkese teşekkür etti.

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