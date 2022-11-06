Sakarya'da engelliler ve aileleri "Engelsiz Piknik" etkinliğinde buluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da engelliler ve aileleri, Arifiye Gölya Tabiat Parkı'nda piknik yaparak doyasıya eğlendi.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, engelliler ve ailelerini "Engelsiz Piknik" programında bir araya getirdi.

Tabiat parkında gönüllerince eğlenen engelliler ve aileleri, oyunlar oynayıp fayton bisiklete bindi, hayvanat bahçesini gezdi.

Dernek Başkanı Aslı Çam, gazetecilere, "Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz, onların huzuru bizim huzurumuz. Sevgi ve dayanışmanın aşamayacağı hiçbir engel yoktur." dedi.

Kentin sunduğu tüm imkanlardan engellilerin yararlanabilmesi için çalıştıklarını dile getiren Çam, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya teşekkür etti.

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