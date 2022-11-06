Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adapazarı-Karapürçek yolu Kozluk Caddesi'nde E.A. yönetimindeki 54 AED 985 plakalı otomobil ile V.Z. idaresindeki 54 KR 898 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki S.T. ve K.T, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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