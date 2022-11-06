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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da deforme olan kitaplar cilt sanatıyla restore ediliyor

AA

Sakarya'da deforme olan kitaplar cilt sanatıyla restore ediliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da zaman içerisinde kalıbı veya şekli bozulan kitaplar, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde açılan cilt sanatı kursunda yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanatta ihtisaslaşmak, bu alanda çalışma yapmak isteyenlerin alanında uzman isimlerle bir araya geldiği kurslarda, özel eserler ortaya çıkıyor.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Songül Ergün, öğrencileriyle cilt sanatının derinliklerini keşfe çıkıyor.

Merkezde devam eden 12 branştan biri olan cilt sanatıyla ilgili bilgi veren Ergün, unutulmaya yüz tutmuş sanat dalında eğitim yapmanın çok değerli olduğunu kaydetti.

- "İslam medeniyeti, kitap medeniyeti demektir"

Türk-İslam medeniyetinin var olduğu bir coğrafyada yaşadıklarına işaret eden Ergün, "İslam medeniyeti, kitap medeniyeti demektir. Kitabın yazılmasından okunmasına, korunmasından süslenmesine bizim için çok önemlidir. Korunması kapsamında da cilt sanatının ortaya çıkışı böylelikle başlıyor." ifadelerini kullandı.

Ergün, kursiyerlerin çoğunun sanatla ilgilenen üniversite öğrencileri olduğunu, kendilerine meslek edindiklerini belirterek, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kursiyerlerden Merve Süel de cilt sanatıyla uğraşmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Cilt sanatıyla 10 sene çalıştım. Sakarya'daki bir atölyede modern cilt üzerine işler yaptım. Sonrasında Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde bir kurs açıldığını öğrendim. 3-4 senedir eğitim görmekteyim." bilgisini paylaştı.

Resim öğretmeni Selman Temiz ise 3 seneden beri cilt eğitimi aldığını, öğrendiklerini artık kendilerinin uygulayabildiğini belirtti.

Zaman içerisinde deforme olmuş kitapları sahaflardan temin ederek restorasyonunu yaptıklarını aktaran Temiz, "Dağılmış sayfaları birleştirdik, daha sonrasında şirazeyle bir araya getirip üzerine Şems-i Cilt uygulamasını yaptık." ifadesini kullandı.

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