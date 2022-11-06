Sakarya'da gazeteciler doğa yürüyüşünde buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'daki basın mensupları, Akyazı ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve Genel Sekreter Ekrem Ürdüç'ün organize ettiği etkinliğe, birlik üyeleri ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından 1543 metre yükseklikteki Keremali Yaylası'nda zirveye ulaşan doğaseverler, Keremali Türbesi'ni de ziyaret etti.

Yürüyüş sonrası Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından Akyazı Güzlek Mahallesi Mesire Alanı'nda konuk edilen gazeteciler mangal keyfi yaşadı.

SGB Başkanı Müjdat Çetin, Soykan'a güzel ev sahipliği için teşekkür etti.

Gazetecilerin stresten uzak doğa ortamında güzel gün geçirdiğini belirten Çetin, "Bu tür sosyal aktivitelerimizi bundan sonra daha geniş şekilde sürdürmek istiyoruz. Etkinliğimize katılan meslektaşlarımıza ve bize ilçesinin güzel doğa ortamını görmemizi sağlayan Soykan ve ekibine teşekkür ediyorum. Böylesine güzel doğa ortamını herkesin görmesini ve zirveye ulaşıp Keremali Türbesi'ni ziyaret etmelerini öneriyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.