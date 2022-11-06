Sakarya'da atıl haldeki spor salonunda çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde atıl halde bulunan spor salonunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Sedat Kirtetepe Caddesi 195 Nolu Sokak'ta yıkılan Tansu Çiller Ticaret Meslek Lisesinin kullanılmayan spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında, binada hasar oluştu.



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