Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

D-650 Karayolu Bilecik istikameti Nuriosmaniye Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Onaç'a, S.G'nin kullandığı 34 GU 4363 plakalı otomobil çarptı. Bu esnada aynı yönden gelen İ.A'nın kullandığı 54 T 6007 plakalı ticari taksi de bu otomobile arkadan çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onaç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Onaç'ın cenazesi incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.













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