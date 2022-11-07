Sakarya'da evin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin bahçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ali O. A idaresindeki 54 AFJ 201 plakalı otomobilin, D-100 Karayolu Hendek istikameti Kızılcıkorman mevkisinde ilerlediği sırada önüne bisikletli sürücü çıktı. Sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarpmamak için manevra yapması sonucu otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki H.A, M.A ve A.A yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









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