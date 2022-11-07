Sakarya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Karasu istikametinden Adapazarı yönüne giden M.K.E. idaresindeki 54 AAC 072 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.K.E. ile otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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