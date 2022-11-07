Sakarya'da 23,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 23 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 23 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar uyuşturucuyla mücadeleye devam. Narkotik ekiplerimizin yaptığı titiz ve kararlı çalışma sonucunda; 23 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.