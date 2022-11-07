Ferizli Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Ferizli Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, İsmail Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.



Yoklama ve ekim ayına ait karar özetinin oylanmasıyla başlayan toplantıda, 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Son bir aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında meclise bilgi veren Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil TOGG'un banttan inerek seri üretime başlamasından dolayı gurur yaşadıklarını ifade etti.



Bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Gündoğdu, "Cumhuriyetimizin 99. yılında bizlere bu haklı gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kasım ayı meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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