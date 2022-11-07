Sakarya'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları karadan sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan yabancı uyrukluyu arama çalışmaları, olumsuz hava şartları nedeniyle sahilden yapılıyor.

Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkisinde dün akşam 3 arkadaşıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan T.A'nın bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları gece boyunca devam etti.

Kıyı şeridinde ve dalgıçlarla suda arama çalışması yapan ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle sabah saatlerinde denizdeki çalışmalara ara verdi.

Şu anda sahilden aramalarını sürdüren ekipler, havanın düzelmesiyle çalışmalarına denizde devam edecek.

Arkadaşlarıyla dün akşam denize giren yabancı uyruklu A.A. ve T.A, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra A.A'ya ulaşmayı başarmıştı. Denizden çıkarılan A.A, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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